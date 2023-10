BINABBQ Boteco é o novo point do happy hour e do fim de semana no CPP

O happy Hour está marcado com os amigos ou chegou o final de semana para sair com a família e você está procurando um lugar para comer, beber e passar momentos agradáveis? Então a dica é o BINABBQ Boteco, novo point de Adamantina localizado dentro do CPP (Centro do Professorado Paulista).

Sob o comando de Sabrina Aidar, a Bina, o espaço tem ampla área com mesas ao ar livre no gramado, também uma parte coberta.

Para refrescar o calor, o BINABBQ oferece serviço completo de bar com cervejas estupidamente geladas e outras bebidas.

Se a intenção é saborear a paixão nacional, churrasco, lá você encontra deliciosos espetinhos de carne, kafta, kafta com queijo, panceta, linguiça com queijo e medalhão de frango, além de opções diferenciadas como medalhão de mandioca, abacaxi assado e até cordeiro. Mas se você é amante de costela, outra paixão nacional, também pode pedir uma porção.

O novo point não dispõe de atrativos somente para os adultos. As crianças podem se divertir também no parquinho infantil e quadra de areia que ficam próximos das mesas.

O BINABBQ abre de quinta e sexta-feira a partir das 17h, sábado e domingo a partir das 10h.

Mesmo inaugurado a menos de um mês, Bina já revela que está preparando novidades em carnes para oferecer aos clientes a partir de novembro. Vamos aguardar!

O telefone de contato e WhatsApp é (18) 99700 8140.