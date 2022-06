Acidente grave entre carro e caminhão na SP-294 em Adamantina mata uma pessoa

Está em atendimento pela Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros de Adamantina e Concessionária Eixo, um grave acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Adamantina.

As primeiras informações são de que um veículo Fiat Uno de passeio e um caminhão baú se envolveram neste acidente registrado cerca de dois quilômetros da base da Polícia Militar Rodoviária.



Ao chegar no local, as equipes de socorro constaram o óbito do condutor do Fiat Uno.

Imagens recebidas pelo jornalismo Adamantina Net dão conta da gravidade da colisão.



Aos motoristas que trafegam pelo local, a indicação da Polícia Militar Rodoviária é para que redobrem a atenção visando evitar novos acidentes, já que o trânsito funciona em sistema de PARE/SIGA.

Nossa reportagem segue acompanhando a situação e assim que houver novas atualizações sobre o acidente, traremos aos internautas.