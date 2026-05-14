Motorista morre e outro fica ferido em acidente com caminhonete, carreta e caminhão em rodovia

Um homem de 50 anos morreu na tarde desta quarta-feira (13) após um acidente envolvendo uma caminhonete, uma carreta e um caminhão na Rodovia Elyéser Montenegro Magalhães, em Pontalinda (SP).
De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima dirigia uma caminhonete no sentido Araçatuba–Jales (SP) quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e bateu na lateral de uma carreta que seguia no mesmo sentido.
Após a primeira colisão, a caminhonete atingiu de frente um caminhão que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o motorista morreu no local, e o veículo ficou destruído. A identidade da vítima não foi divulgada.