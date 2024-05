Pleiteada inclusão da Associação Antialcoólica entre as entidades beneficiadas com subvenções em 2025

As conjunturas política e partidária estão em constante movimentação nesses dois últimos meses no município. E em conversa com a reportagem da TV Folha Regional nesta semana o comando do Partido Social Democrático garantiu ser o único a ter diretório executivo oficializado em Adamantina.

O PSD é presidido pelo prefeito Márcio Cardim.

Ao se posicionar sobre as últimas mudanças de liderança em outras legendas, consideram que são movimentos de partidos que não têm a formatação estabelecida no município como diretório ou executiva, sendo apenas comissões provisórias.

“Somos os únicos que não têm uma discussão a ser seguida até as eleições”, afirmou Daniel.

O PSD está sob o comando de Cardim em razão da relação próxima construída com o presidente nacional Gilberto Kassab, atual secretária de Governo do Estado de São Paulo.

“Destaco a importância e a solidez do PSD na confiança do nosso trabalho pelas presidências nacional e estadual e também acerca das pessoas que compõem o partido no município e das pessoas que formatam uma proposta para o município”, completou.