Vice-prefeita de Adamantina foi homenageada na 7ª edição do Hall da Fama NBHA 2026

A vice-prefeita de Adamantina, Lúcia Yassuko Nakamura Haga, foi uma das homenageadas da 7ª edição do Hall da Fama NBHA 2026, promovido pela NBHA Brazil — National Barrel Horse Association of Brazil, durante a programação da tradicional Super Semana do Tambor.

O Hall da Fama NBHA é um espaço especial criado para reconhecer homens e mulheres que deixaram sua contribuição e marcaram a história do universo equestre, especialmente nas modalidades ligadas ao esporte do tambor e ao desenvolvimento da cultura do cavalo no Brasil.

Na edição de 2026, Lúcia Haga recebeu a homenagem na categoria “Mulher de Fibra”, em reconhecimento à sua trajetória, dedicação e contribuição ao esporte equestre. Também foi homenageado Ronildo Morais, na categoria “Horsemanship”.

A homenagem aconteceu durante a cerimônia de abertura da Super Semana do Tambor, no dia 04 de junho, reunindo competidores, treinadores, famílias e apaixonados pelo esporte equestre de diversas regiões do país.

A Super Semana do Tambor chegou à sua 12ª edição consolidada como um dos principais eventos da modalidade no Brasil, promovendo competições, integração entre atletas e fortalecimento da cultura equestre.

A Administração Municipal destaca com orgulho o reconhecimento recebido pela vice-prefeita Lúcia Haga, ressaltando a importância da valorização de pessoas que contribuem para o desenvolvimento do esporte, da cultura e das tradições ligadas ao universo do cavalo.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.