Nos últimos 10 meses, 1.953 exames e procedimentos foram realizados pela Saúde de Adamantina

Criado em julho de 2025 pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o Zera Fila tem proporcionado uma redução expressiva do tempo de espera por consultas, exames e procedimentos especializados na rede pública munici-pal. A prova disto é que com base em números divulgados nesta semana, ao longo dos últimos 10 meses de execução do programa, foram realizados 1.953 exames e procedimentos por meio dos mutirões e ampliação de agendas.

Neste período, os usuários do sistema de saúde tiveram acesso a 315 ressonâncias magnéticas, 436 mamografias, 320 tomografias, 120 densitometrias ósseas, 177 colonoscopias, 90 endoscopias, 105 ultrassons e 90 ecocardiografias transtorácicas, além de 300 cirurgias de catarata.

“Além da redução significativa das filas, alguns serviços já tiveram demanda totalmente zerada, como os exames de raio-X. Tudo isso mostra que o Zera Fila tem ampliado significativamente a oferta e garantido maior rapidez no acesso aos serviços, melhorando a qualidade do atendimento prestado aos moradores”, destacou a secretária municipal de saúde Cris Jacomasso Marquetti.

Os números alcançados com a execução do programa têm resultado também na reorganização da demanda reprimida existente em diversas especialidades médicas e exames de média complexidade, com mutirões, ampliação de agendas e fortalecimento da estrutura de atendimento no município.

O Zera Fila continua em desenvolvimento pela Saúde Municipal com novas etapas: exames de ultrassom, colonoscopia e endoscopia e estudos para realização de novas cirurgias de catarata. Assim como seguem sendo realizados os demais exames, conforme a ordem da demanda diária registrada no sistema de regulação.

Por Folha Regional Adamantina

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