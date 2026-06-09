Judoca de Adamantina conquista bronze e garante vaga na fase final do Campeonato Paulista Sub-13

O judô de Adamantina voltou a se destacar no cenário esportivo estadual. No último sábado, dia 6 de junho, a cidade de Presidente Prudente sediou o Campeonato Paulista Inter-Regional de Judô, uma das competições mais importantes da modalidade no estado de São Paulo, reunindo atletas de alto rendimento e representantes da elite de cinco regiões paulistas.

Mesmo contando com apenas um representante na competição, a Associação de Judô de Adamantina mostrou sua força no esporte. O judoca Miguel Menegati teve uma excelente atuação e conquistou a medalha de bronze na categoria Médio (-60 kg), resultado que lhe garantiu classificação direta para a Fase Final do Campeonato Paulista, considerada a principal e mais disputada etapa do calendário estadual da modalidade.

A competição foi marcada por confrontos de elevado nível técnico, reunindo alguns dos melhores atletas do estado em busca de uma vaga na grande final. Demonstrando preparo, determinação e técnica, Miguel Menegati superou adversários qualificados e subiu ao pódio, levando o nome de Adamantina entre os destaques do evento.

A conquista foi celebrada com entusiasmo pelo atleta, familiares, treinadores e integrantes da Associação de Judô de Adamantina, que reconheceram a importância do resultado alcançado diante de um cenário extremamente competitivo.

Para Miguel Menegati, o momento é de comemoração, mas também de foco total na próxima etapa. Com a vaga assegurada, o judoca já direciona sua preparação para a Fase Final do Campeonato Paulista, onde enfrentará os principais atletas classificados de todo o estado.

O resultado reforça o trabalho desenvolvido pela Associação de Judô de Adamantina na formação de atletas e na promoção da modalidade, demonstrando que é possível alcançar resultados expressivos e representar o município com excelência em competições de alto nível.

Com informações de Everton Santos

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