Docente da FAI conclui doutorado em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp

A Prof.ª Dra. Daniele Cristina Scaliante de Santana, egressa do Centro Universitário de Adamantina (FAI) e atual docente dos cursos de Pedagogia, Educação Física, Agronomia, Ciências Biológicas e TADs da instituição, fortaleceu ainda mais sua trajetória acadêmica com a obtenção do título de doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara. A formação reflete a política de incentivo à qualificação contínua do corpo docente da FAI e o fortalecimento do ensino de graduação.

Daniele Santana iniciou sua jornada na instituição como estudante, graduando-se em Letras (Licenciatura) no período de 2007 a 2009. A base sólida obtida durante a graduação na FAI permitiu o ingresso no Programa de Pós-Graduação da FCLAr-Unesp, uma das unidades de referência na área de humanidades no país.

Atualmente, a docente aplica o conhecimento especializado na formação de novos profissionais, unindo a prática pedagógica à pesquisa acadêmica de alto nível.

Para a docente, a instituição foi o alicerce fundamental para suas conquistas profissionais e acadêmicas. “A FAI foi a porta de entrada para o meu universo acadêmico. A base que recebi durante a graduação em Letras foi determinante para que eu pudesse trilhar o caminho do doutorado em uma universidade pública de excelência. Retornar agora como docente é uma forma de retribuir e inspirar meus alunos”, afirmou Daniele.

Por Jéssica Nakadaira

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