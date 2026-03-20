RESIDENCIAL ELEGANCE começa a ganhar forma e obras avançam em Adamantina

O Residencial Elegance, novo empreendimento imobiliário em construção em Adamantina, já começa a ganhar forma, chamando a atenção de quem passa pela região central da cidade. O edifício contará com 12 andares e 48 apartamentos, um dos projetos verticais de destaque no município.

Localizado na esquina da avenida Deputado Cunha Bueno com a rua Rui Barbosa, o empreendimento reúne localização estratégica, infraestrutura moderna e uma proposta de moradia que alia conforto, elegância e segurança. O projeto é desenvolvido pela Incorporadora Carmesin.

Os apartamentos foram projetados para oferecer praticidade e sofisticação no dia a dia. Cada unidade contará com duas suítes, varanda gourmet, lavabo, duas vagas de garagem e área técnica para instalação de ar-condicionado, além de 75 metros quadrados de área privativa.

Outro destaque do projeto é a área de lazer, pensada para proporcionar qualidade de vida aos moradores. O condomínio terá piscina com borda infinita, salão de festas com área gourmet, salão de jogos, playground, espaço kids, praça social, espaço zen, coworking, espaço fitness, bicicletário e até espaço pet, atendendo diferentes perfis de moradores.

Inspirado em um conceito de vida equilibrada, o Residencial Elegance busca ir além da moradia tradicional, oferecendo um ambiente que valoriza bem-estar, convivência e funcionalidade.

Com o avanço das obras e a estrutura do edifício começando a se destacar na paisagem urbana, a expectativa é de que o empreendimento também represente uma excelente oportunidade de investimento no mercado imobiliário de Adamantina.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas junto à Imobiliária Novo Lar, pelo telefone (18) 99664-4170.

Por Folha Regional Adamantina

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