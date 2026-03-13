Ônibus tomba e é atingido por caminhão na rodovia Washington Luís; 13 ficam feridos

Um ônibus que seguia para Aparecida (SP) tombou na rodovia Washington Luís (SP-310), em Uchoa, na região de São José do Rio Preto (SP). O acidente foi na noite de quinta-feira (12) e ao menos 13 pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária.
Um caminhão, que seguia atrás, bateu no coletivo depois que ele tombou na pista, na altura do km 417. As informações da polícia apontam que o motorista do ônibus perdeu o controle da direção devido à pista molhada. As causas do acidente vão ser investigadas.
De acordo com a Polícia Rodoviária, o ônibus transportava 35 passageiros, além do motorista. Do total, a polícia informou que 13 ficaram feridos, sendo 12 com ferimentos leves e um com ferimentos graves. Todos os ocupantes do ônibus conseguiram sair do veículo.
O ônibus pertence à Viação Itamarati. Em nota, a empresa lamentou o acidente e informou que a prioridade é amparar as vítimas e os familiares. Ainda disse que colabora com a investigação das causas do tombamento.
Os motoristas do ônibus e do caminhão fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. O caminhão e o ônibus foram removidos do local nesta sexta-feira (13).