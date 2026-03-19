Museu conquista recursos da Lei Rouanet para preservar história do futebol adamantinense

A memória esportiva de Adamantina acaba de ganhar um novo fôlego. Durante o segundo encontro dos Amigos do Museu, a gestora Gislaine Targa anunciou que foi aprovado um recurso por meio da Lei Rouanet, que será destinado à revitalização do espaço cultural da cidade.

O investimento permitirá a criação de um ambiente especialmente dedicado à história do futebol adamantinense, com acervo, composição e caracterização voltados para valorizar a trajetória de atletas e equipes que marcaram época. Além disso, o projeto contempla a revisão e o relançamento do livro Geração Dourada do Futebol Adamantinense, escrito pelo ex-jogador Orlando Rodrigues Daniel, conhecido como Kakinha.

A reunião contou também com a presença da secretária de Cultura e Turismo, Ana Queila Zanardo, que destacou a importância da iniciativa e reforçou o apoio da pasta às conquistas do museu. “O trabalho de preservação da memória cultural e esportiva é fundamental para fortalecer nossa identidade e inspirar novas gerações. O museu tem o nosso incentivo e reconhecimento”, afirmou.

Segundo Gislaine Targa, a conquista representa um marco para o museu e para a comunidade: “É uma oportunidade de resgatar e dar visibilidade a uma parte importante da nossa história, que é o futebol. Esse recurso vai permitir que o museu se torne ainda mais vivo e conectado com a população.”

Com a iniciativa, Adamantina reforça seu compromisso com a preservação da memória esportiva e cultural, garantindo que as futuras gerações possam conhecer e se inspirar na trajetória de seus ídolos locais.

Por Folha Regional Adamantina

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