Liga de Voleibol abre temporada 2026 com etapa em Adamantina

A temporada 2026 da LIVOLB (Liga de Voleibol Barros) começou no último fim de semana com uma grande etapa realizada no Ginásio de Esportes do Navarro, na cidade de Adamantina. A competição reuniu equipes de diversas cidades do interior paulista e marcou o início das disputas que devem movimentar o voleibol regional ao longo do ano.

SÁBADO TEVE DISPUTAS DO SUB-14 FEMININO

No sábado, a quadra recebeu jogos da categoria Sub-14 feminino, reunindo jovens atletas de várias cidades da região. Participaram equipes de: Adamantina; Bastos; Rancharia; Monte Castelo; Junqueirópolis; Rinópolis; Panorama e Inúbia Paulista

Os confrontos movimentaram o ginásio durante todo o dia, com presença de familiares, treinadores e apoiadores das equipes, reforçando a importância do esporte de base na formação de novos atletas.

DOMINGO COM SUB-16 E SUB-18 MASCULINO E FEMININO

Já no domingo, a programação contou com partidas das categorias Sub-16 e Sub-18, tanto no masculino quanto no feminino. As disputas reuniram equipes representando cidades como: Junqueirópolis; São João do Pau d’Alho; Tupã; Dracena; Adamantina; Quatá; Pacaembu e Lucélia

As partidas foram marcadas por jogos equilibrados e alto nível técnico, demonstrando o crescimento do voleibol nas categorias de base na região.

INCENTIVO AO ESPORTE REGIONAL

A LIVOLB (Liga de Voleibol Barros) tem se consolidado como uma importante competição regional, promovendo o intercâmbio entre equipes e incentivando a prática esportiva entre crianças e adolescentes. A liga organiza etapas ao longo da temporada em diferentes cidades, reunindo categorias que vão do Sub-12 ao Sub-18, além da categoria Livre, tanto no masculino quanto no feminino.

Além do aspecto esportivo, as etapas da liga também costumam desenvolver ações sociais, como arrecadação de alimentos para entidades assistenciais, fortalecendo o vínculo entre esporte e comunidade.

A expectativa é que novas etapas da competição aconteçam nos próximos meses em outras cidades da região, mantendo o calendário ativo e estimulando o desenvolvimento do voleibol regional.

Foto Rita Nery

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