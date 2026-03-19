EE Helen Keller promove ação de conscientização sobre a Síndrome de Down

Durante o mês de março, a Escola Estadual Helen Keller, de Adamantina, promoveu uma série ação de ações de conscientização sobre a Síndrome de Down, em alusão ao mês de conscientização sobre a Trissomia do Cromossomo 21. A iniciativa teve como objetivo promover a inclusão e a conscientização sobre a condição, que afeta cerca de 1 em cada 700 nascimentos no Brasil.

A ação, idealizada pelos profissionais da Sala de Recursos e com apoio da direção da unidade, contou com a confecção de um painel ilustrativo sobre a Síndrome de Down, que foi exposto no pátio superior da escola. Além disso, foram distribuídos panfletos com informações sobre a condição, suas características e a importância da inclusão para os estudantes e professores.

A ação também conta com rodas de conversa e momentos de reflexão como os professores e estudantes, onde são discutidos temas como a inclusão, a acessibilidade e a importância da convivência e inclusão de pessoas com deficiência.

“É fundamental que as pessoas entendam que a Síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma condição genética que pode ser trabalhada e superada com a ajuda de profissionais e a inclusão na sociedade”, lembraram as professoras Sara Morais de Melo e Natália Vale, responsáveis pela Sala de Recursos/AEE da unidade.

A ação foi considerada um sucesso e contou com a participação direta dos estudantes atendidos pelo Ensino Colaborativo e Sala de Recursos, além de professores. “Foi uma experiência incrível e enriquecedora. Aprendi muito sobre a Síndrome de Down e como posso ajudar a incluir pessoas com essa condição na minha vida”, disse a estudante Ana Carolina Boiago, da 3ª série B.

A E.E. Helen Keller é conhecida por sua política de inclusão e acessibilidade, sendo chamada de “escola do acolhimento”, e ações como essa são fundamentais para promover a conscientização e o respeito às pessoas com Síndrome de Down.

Por Everton Santos – Especial para a Folha Regional Adamantina

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