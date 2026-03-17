Desgovernado, caminhão colide em poste e deixa moradores sem energia em Adamantina

Um caminhão desgovernado provocou um acidente no início da noite desta terça-feira (17), na Vila Joaquina, em Adamantina. A ocorrência foi registrada por volta das 18h, na alameda dos Expedicionários.

Segundo relatos de moradores, o veículo estava estacionado nas proximidades de uma floricultura quando começou a se mover sozinho, descendo cerca de 100 metros sem motorista. No trajeto, o caminhão atingiu um carro, que chegou a ser arrastado por alguns metros, além do muro de uma residência e um poste de energia elétrica.