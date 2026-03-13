Comércio de Adamantina realiza campanha ‘Bota Fora’ a partir de segunda-feira

O comércio de Adamantina realiza a partir da próxima segunda-feira (16) a campanha promocional ‘Bota Fora’. A iniciativa, organizada pelo Sincomercio Nova Alta Paulista, se estende até o sábado (21) e oferece descontos com o objetivo de impulsionar as vendas e liquidar os estoques da coleção de verão.

A semana de promoções ocorre logo após o Dia Mundial do Consumidor, comemorado neste domingo (15). Segundo o sindicato, a data foi escolhida pelos próprios empresários no final do ano passado por meio de pesquisa. O foco da entidade é apoiar as micro e pequenas empresas do município, incentivando a população a comprar no comércio local e atraindo clientes de toda a região.

O presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei, afirma que a expectativa é atingir cerca de 80% do comércio do município, repetindo a média de adesão de anos anteriores. Os lojistas interessados em participar devem procurar a entidade para retirar gratuitamente o material gráfico de identificação. A identificação será visual nas próprias vitrines das lojas participantes. “Todo custo da campanha, como impressão de material gráfico e propaganda em todos os veículos de comunicação de Adamantina, será custeado pelo Sincomercio”, disse o presidente. Ele orienta os comerciantes a decorarem as lojas, oferecerem descontos atrativos e utilizarem as próprias redes sociais para engajar o público, já que o sucesso das vendas depende da criatividade de cada empresário.

Por IMPACTO NOTÍCIAS

.