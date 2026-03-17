Celular furtado é recuperado pela Polícia Civil de Adamantina

Nesta semana, a Polícia Civil por meio das Delegacias Especializadas DIG/DISE de Adamantina recuperaram um aparelho celular que havia sido furtado no Município, após trabalho investigativo realizado no âmbito de diligências conduzidas pela unidade especializada. Nesta semana, a Polícia Civil por meio das Delegacias Especializadas DIG/DISE de Adamantina recuperaram um aparelho celular que havia sido furtado no Município, após trabalho investigativo realizado no âmbito de diligências conduzidas pela unidade especializada.

O aparelho, um telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy A23, havia sido subtraído nas dependências de uma instituição de ensino, ocasião em que o estudante proprietário do dispositivo percebeu o desaparecimento do objeto, sendo o fato foi registrado e passou a ser objeto de investigação pela Polícia Civil. Durante as diligências os policiais civis receberam informações que indicavam que o aparelho poderia estar sendo utilizado por um morador da cidade, desta forma a equipe da DIG apurou a situação e conseguiu localizar o telefone.



As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer completamente as circunstâncias do crime, especialmente quanto à identificação do autor do furto e à eventual responsabilização de pessoas que possam ter participado da comercialização do aparelho após a subtração. A pessoa que estava com a posse do aparelho apresentou-o espontaneamente aos policiais e relatou tê-lo adquirido anteriormente em um estabelecimento comercial da cidade. O celular foi apreendido pelos policiais civis, possibilitando sua posterior restituição ao legítimo proprietário.As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer completamente as circunstâncias do crime, especialmente quanto à identificação do autor do furto e à eventual responsabilização de pessoas que possam ter participado da comercialização do aparelho após a subtração.