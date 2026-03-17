Carro tenta desviar de caminhão e atinge viatura da polícia em acidente com 4 veículos no interior de SP

Quatro veículos se envolveram em um acidente na noite de segunda-feira (17), na Rodovia Manílio Gobbi (SP-284), em João Ramalho (SP).
De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um caminhão teria realizado uma conversão na rodovia para acessar uma estrada de terra no sentido oeste, quando um carro que vinha no sentido leste, para evitar uma colisão, entrou no acostamento e atingiu uma viatura da polícia.
A viatura, que estava estacionada, colidiu com outro automóvel. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Não houve interdição e nem registro de congestionamento no local, que está liberado para o tráfego na manhã desta terça-feira (17).
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação