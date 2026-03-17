Carro atinge traseira de caminhão e motorista fica preso às ferragens em MS

Um homem ficou preso às ferragens após um acidente entre um carro e um caminhão na manhã desta segunda-feira (16), na BR-060, nas proximidades do Bolicho Seco, entre Campo Grande e Sidrolândia.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia em baixa velocidade no sentido Sidrolândia quando foi atingido na traseira por um carro que trafegava na mesma direção.
Com o impacto da batida, o motorista do carro ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. Após o resgate, ele foi socorrido e levado para um hospital em Sidrolândia.
Além dele, outras três pessoas estavam envolvidas no acidente. Duas saíram ilesas e uma teve escoriações. Esta vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Sidrolândia.