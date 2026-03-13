Carretas batem de frente na BR-262 e um dos veículos pega fogo

Dois motoristas foram resgatados em estado grave na manhã desta sexta-feira (13) após acidente envolvendo duas carretas no Km 160 da BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara (MS). As vítimas não tiveram as identidades reveladas e não há informações sobre o estado de saúde. O trecho da rodovia está parcialmente interditado.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos tombou e pegou fogo (veja vídeo acima). Os caminhões eram de nove eixos, um estava carregado com celulose e o outro, uma caçamba, seguia vazio. O acidente aconteceu por volta das 6h30.
Os dois motoristas têm cerca de 40 anos e, ainda de acordo com a PRF, um deles foi levado ao hospital por um condutor que passava pelo local. O outro foi socorrido por uma ambulância. Os dois foram encaminhados para uma unidade de saúde em Água Clara (MS).
Delegado ajuda a salvar motorista preso em cabine em chamas
O delegado Thiago José Passos da Silva, assessor do Departamento de Polícia do Interior, chegou ao local instantes após o acidente, cerca de 15 km de Água Clara, e ajudou a resgatar um dos motoristas.
Segundo a Polícia Civil, ele contou que o caminhão estava em chamas e que o motorista permanecia preso dentro da cabine. Um jovem que passava pela rodovia já tentava quebrar o vidro da porta, travada após o impacto. Para liberar o acesso, o delegado precisou efetuar um disparo com a pistola.
Thiago Passos acompanhou o motorista no Hospital Auxiliadora, em Água Clara. O outro condutor também foi encaminhado para atendimento no município. Depois disso, o delegado retornou ao trecho para auxiliar a Polícia Rodoviária Federal.
Segundo ele, a provável causa do acidente foi a invasão da pista contrária por um dos caminhões, que seguia no sentido Água Clara–Campo Grande, provocando a batida frontal.
Por Loraine França, g1 MS — Mato Grosso do Sul – Foto: Divulgação/Polícia Civil