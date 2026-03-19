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Cidades

Campanha Bota Fora entra na reta final e segue até este sábado em Adamantina

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Os consumidores de Adamantina têm apenas até este sábado (21) para aproveitar os descontos da campanha Bota Fora. Promovida pelo Sincomercio Nova Alta Paulista, a ação busca limpar os estoques da coleção de verão e fortalecer as micro e pequenas empresas locais.

A semana de promoções começou na última segunda-feira e foi escolhida pelos próprios empresários para coincidir com o Dia do Consumidor, celebrado no último domingo (15). Os descontos vão de 30% a 80% nas lojas participantes.

A identificação das lojas participantes é feita visualmente nas vitrines, por meio de materiais gráficos fornecidos gratuitamente pelo Sincomercio, que também assumiu os custos publicitários da campanha.

ATENDIMENTO NO PROCON

Com o aquecimento das vendas, o Procon de Adamantina lembra que os atendimentos no órgão exigem agendamento prévio para organizar o fluxo de pessoas.

A marcação de horários deve ser feita pelo WhatsApp (18) 99145-9855, por telefone fixo ou na própria unidade. O órgão ressalta que os telefones servem exclusivamente para agendamentos, e não para tirar dúvidas ou fornecer orientações.

 

Por Impacto Notícias

 

 

 

 

 

 

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