Campanha Bota Fora entra na reta final e segue até este sábado em Adamantina

Os consumidores de Adamantina têm apenas até este sábado (21) para aproveitar os descontos da campanha Bota Fora. Promovida pelo Sincomercio Nova Alta Paulista, a ação busca limpar os estoques da coleção de verão e fortalecer as micro e pequenas empresas locais.

A semana de promoções começou na última segunda-feira e foi escolhida pelos próprios empresários para coincidir com o Dia do Consumidor, celebrado no último domingo (15). Os descontos vão de 30% a 80% nas lojas participantes.

A identificação das lojas participantes é feita visualmente nas vitrines, por meio de materiais gráficos fornecidos gratuitamente pelo Sincomercio, que também assumiu os custos publicitários da campanha. ATENDIMENTO NO PROCON Com o aquecimento das vendas, o Procon de Adamantina lembra que os atendimentos no órgão exigem agendamento prévio para organizar o fluxo de pessoas. A marcação de horários deve ser feita pelo WhatsApp (18) 99145-9855, por telefone fixo ou na própria unidade. O órgão ressalta que os telefones servem exclusivamente para agendamentos, e não para tirar dúvidas ou fornecer orientações.

Por Impacto Notícias