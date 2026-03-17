Caminhão bate em carreta, derrama diesel na Marechal Rondon e motorista fica preso em ferragens por 2 horas

Um caminhão que transportava diesel e trafegava no sentido leste bateu na traseira de uma carreta no km 327 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na madrugada desta segunda-feira (16), em Agudos (SP).
Por conta do acidente, ocorreu um derramamento da carga na pista. As causas da batida não foram informadas.
De acordo com a central de monitoramento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão ficou preso nas ferragens por mais de duas horas e depois foi socorrido e levado para um hospital particular de Bauru (SP).