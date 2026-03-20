Aprovada a venda da Adasebo para empresa americana

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou, sem restrições, a aquisição de ativos da Indústria de Rações Patense Ltda pela empresa norte-americana Darling Ingredients Inc., em processo de R$ 560 milhões.
A operação envolve a Unidade Produtiva Isolada (UPI Bovinos), com plantas em Patos de Minas e Itaúna (MG), além de Adamantina, onde funciona a Adasebo. A unidade local está paralisada desde julho de 2024, após a recuperação judicial do Grupo Patense, e há expectativa de retomada das atividades.
Segundo o CADE, a análise foi feita em rito sumário e não identificou riscos à concorrência nos mercados de processamento de resíduos animais e produção de farinhas e gorduras. Por isso, a operação foi liberada sem restrições.
A aquisição faz parte da estratégia da Darling de ampliar sua atuação no Brasil, enquanto a venda integra a reestruturação financeira da Patense. Com a aprovação, o negócio pode avançar, embora ainda não haja definição oficial sobre o futuro operacional da unidade de Adamantina. (Por: Redação)