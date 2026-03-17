Adamantina tem destaque na educação no Estado de São Paulo

Adamantina vem se destacando no cenário educacional paulista com o reconhecimento no Prêmio Alfabetiza Juntos SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que integra o programa Alfabetiza Juntos SP.

A política pública promove a cooperação entre Estado e municípios com o objetivo de fortalecer a alfabetização na idade certa até o 2º ano do Ensino Fundamental, estabelecendo como meta que, até 2026, pelo menos 90% das crianças sejam leitoras fluentes. A avaliação considera indicadores oficiais como médias de proficiência do SARESP, taxa de aprovação, nível socioeconômico e evolução do desempenho escolar.

A entrega da premiação foi na tarde desta terça-feira 17 de março de 2026, no Memorial da América Latina localizado na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda, na zona oeste de São Paulo com a presença do governador do estado – Tarcísio de Freitas. O prefeito de Adamantina – José Carlos Martins Tiveron e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico – Carlos Alberto Gomes Barbosa também estiveram na cerimônia. O prefeito destacou a importância do trabalho desenvolvido por professores, diretores e toda equipe pedagógica das escolas municipais de Adamantina com a secretária municipal de Educação Elisabeth Gomes Meirelles, para a melhoria do ensino no município.

O prêmio reconhece os esforços das redes municipais e das unidades escolares que atingem ou superam as metas estabelecidas. Cada escola possui uma meta individualizada, respeitando sua realidade e trajetória. As unidades que alcançam os resultados recebem repasse de R$ 100 por aluno matriculado, destinado a investimentos pedagógicos e estruturais, conforme regulamentação da Secretaria da Educação do Estado.

Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, 399 foram convocados para a premiação, evidenciando o alcance da iniciativa e o nível de competitividade entre as redes de ensino.

Conquista importante

Para Adamantina, a conquista evidencia o compromisso da rede municipal com a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. O município tem implementado ações estruturadas e contínuas para garantir que todos os estudantes do 2º ano estejam alfabetizados, com monitoramento permanente das aprendizagens por meio de avaliações internas e externas, como SARESP, SAEB e CNCA.

A formação continuada dos professores é um dos pilares da estratégia, com foco no aprimoramento das práticas pedagógicas em alfabetização e matemática. O uso de tecnologias e plataformas educacionais, como o Elefante Letrado, aliado a projetos de incentivo à leitura, fortalece o processo de ensino-aprendizagem.

Outro ponto de destaque é o enfrentamento à ausência escolar e ao risco de evasão. Desde 2025, a rede desenvolve o projeto “Sua presença faz diferença”, que intensifica a busca ativa e o acompanhamento da frequência dos alunos, assegurando o fluxo escolar adequado.

O reconhecimento reforça que o investimento em educação, aliado ao respeito aos professores, estudantes e à comunidade escolar, é fundamental para garantir o direito de aprender e a melhoria contínua da qualidade do ensino público.

Detalhes sobre a premiação ainda serão divulgados pelo governo do estado e em seguida repassados pelo poder público para os moradores nos próximos dias.

Assessoria de Imprensa