Policial fica ferido em capotamento após batida entre viaturas que tentavam desviar de cone em rodovia do Paraná

Um policial de 31 anos ficou ferido durante um capotamento nesta sexta-feira (30), na PR-444, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu depois a viatura em que ele estava bateu em outra enquanto tentavam desviar de um cone na rodovia.
Em cada uma delas havia um policial, ambos lotados na 5ª Companhia Independente da Polícia Militar em Cianorte, no noroeste do Paraná. Segundo a PM, os agentes estavam voltando de Londrina, onde tinham levado os veículos para uma manutenção.
Durante o trajeto, um cone foi lançado por um veículo de grande porte para o outro lado da pista.
A primeira viatura tentou reduzir a velocidade, fazendo com que a segunda também desacelerasse. Mesmo assim, o primeiro carro da corporação atingiu o objeto.
Em seguida, os dois policiais lançaram as viaturas para o mesmo lado da pista e acabaram batendo lateralmente. Com isso, a segunda viatura capotou e caiu em um barranco.
O policial que estava nela foi socorrido pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas teve ferimentos leves. Ele foi levado até o Hospital Bom Samaritano em Maringá, onde passou por exames e recebeu alta.
O outro policial não ficou ferido.
