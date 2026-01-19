Polícia prende irmãos suspeitos de matar homem e atear fogo em Porsche com o corpo dentro no interior de SP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima teria agredido um dos suspeitos por causa de uma dívida. Em seguida, o irmão do homem agredido interveio e desferiu vários golpes, provocando a morte da vítima no local. As investigações apontam que o homicídio ocorreu no bairro Jardim Aquarius, em Marília (SP).

Depois do crime, os autores transportaram o corpo até a área rural de Pompeia e atearam fogo no veículo, com Rafael em seu interior. A dupla foi identificada, localizada e presa pela Polícia Civil.