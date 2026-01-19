Polícia prende irmãos suspeitos de matar homem e atear fogo em Porsche com o corpo dentro no interior de SP

Dois irmãos, de 37 e 39 anos, foram presos suspeitos de matar Rafael Francisco Alves Ferreira, de 37 anos, e, em seguida, atear fogo em um carro de luxo com o corpo da vítima dentro, em uma estrada rural de Pompeia (SP). O crime aconteceu na sexta-feira (16), e a prisão dos suspeitos ocorreu no sábado (17).
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima teria agredido um dos suspeitos por causa de uma dívida. Em seguida, o irmão do homem agredido interveio e desferiu vários golpes, provocando a morte da vítima no local. As investigações apontam que o homicídio ocorreu no bairro Jardim Aquarius, em Marília (SP).
Depois do crime, os autores transportaram o corpo até a área rural de Pompeia e atearam fogo no veículo, com Rafael em seu interior. A dupla foi identificada, localizada e presa pela Polícia Civil.
O crime foi descoberto após o Corpo de Bombeiros atender a uma ocorrência de incêndio em um veículo. Dentro do carro, um Porsche Macan com placas de Marília, os bombeiros encontraram os restos mortais de um corpo carbonizado no banco traseiro.
A Polícia Militar foi acionada e, durante as diligências, a Polícia Civil identificou a vítima como Rafael Francisco Alves Ferreira, dono do veículo, que estava desaparecido.
O caso foi registrado como homicídio e ocultação de cadáver na Delegacia de Polícia de Pompeia, que segue investigando as circunstâncias e a motivação do crime.
