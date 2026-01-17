Ônibus com 33 passageiros bate na traseira de caminhão na Rodovia Castello Branco no interior de SP

Um ônibus com 33 passageiros bateu na traseira de um caminhão na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Bofete (SP), no fim da noite desta quinta-feira (16).
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), os dois veículos seguiam no mesmo sentido, em direção ao interior, quando, por motivos que ainda serão apurados, ocorreu a colisão.
Com o impacto, a parte dianteira do ônibus ficou destruída. Apesar disso, ninguém se feriu. Os passageiros e os motoristas dos dois veículos foram retirados do local em segurança.
Uma carga de tinta de aproximadamente 15 toneladas, transportada por um caminhão, se espalhou na pista, o que levou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) a ser acionada durante a madrugada de sexta-feira (17) para avaliar riscos ambientais.
Parte da carga caiu na faixa de domínio da rodovia e a equipe técnica orientou a retirada dos resíduos, que foram envelopados em lonas. Após a liberação da área, a via passou por limpeza e o caminhão foi removido.
Durante o atendimento da ocorrência, a via ficou parcialmente interditada, mas já foi totalmente liberada. Até o fim da manhã, o caminhão permanecia no local aguardando o transbordo da carga para outro veículo. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.
Em nota, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou que atendeu a ocorrência e segue acompanhando o caso para a adoção das medidas cabíveis.
Um outro acidente envolvendo um ônibus foi registrado na tarde desta sexta-feira (16), em Iacanga (SP).
De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária, o veículo que transportava trabalhadores rurais tombou na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321). Não houve o registro de vítimas.
O acidente aconteceu por volta das 17h, na altura do quilômetro 384. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros de Ibitinga (SP) e da Polícia Rodoviária de Bauru (SP) foram deslocadas para o local.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), houve a interdição de uma das faixas de rolamento e do acostamento para o atendimento da ocorrência, mas não foram registrados pontos de congestionamento.
Um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foi enviado ao local para prestar assistência e realizar a remoção do veículo.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Reprodução