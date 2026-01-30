Motorista morre em acidente entre dois caminhões e caminhonete em rodovia do interior de SP

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, com o impacto, houve vazamento de óleo no motor de um dos caminhões. Na sequência, o condutor de uma caminhonete perdeu o controle da direção e bateu na traseira do veículo que transportava o material de construção.

Além da polícia, a concessionária responsável pela pista foi acionada e auxiliou na remoção do óleo e na limpeza do local. O acidente ocorreu por volta das 6h, e a pista foi liberada em seguida. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar as causas das duas batidas. Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Imagens cedidas / Lázaro Jr. – Hoje Mais