Motorista fica ferido após caminhão despencar da pista e cair em barranco

Um caminhoneiro de 46 anos ficou ferido após perder o controle da direção do veículo e cair em um barranco às margens do Ribeirão da Bandeira, em Buritizal (SP)
O acidente aconteceu por volta das 12h30 desta sexta-feira (16), na Rodovia Antônio Ignacio Sobrinho, que liga o município à Jeriquara (SP).
A vítima chegou a ficar presa nas ferragens, mas foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros consciente com uma fratura na perna e encaminhada a um hospital em Ituverava (SP).
A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do caminhão em uma descida. Ele atravessou a pista contrária da rodovia até despencar do morro e parar no barranco.
“Aqui é uma descida forte e algo aconteceu, a gente não pode supor o que aconteceu, se faltou freio, a gente não sabe. Ele perdeu o controle do caminhão e entrou aqui. E veio a sofrer esse acidente”, disse o segundo sargento dos bombeiros, Peter Roberto Galvão.
O caminhão estava carregado com seis toneladas de carne e saiu de Araguari (MG). O produto seria entregue em mercados na região de Franca (SP).
Com o impacto, a cabine do veículo foi totalmente destruída e parte da carga ficou submersa.
“Ele estava preso em ferragem, com a perna presa, com fratura exposta. Estava consciente, orientado e a gente tem os equipamentos para realizar essa ação. conseguimos liberar ele com bastante dificuldade, graças a Deus que a cabine não caiu dentro da água, porque poderia ser algo mais grave ainda”.
O motorista viajava sozinho no caminhão. Além dos bombeiros, enfermeiros de uma unidade de saúde de Buritizal e a Polícia Militar também estiveram no local para auxiliar no socorro à vítima.
Cabo da PM, Marlon Cristian Gabriel disse que, pela forma como o caminhão caiu no ribeirão, o acidente poderia ter sido mais grave.
“Ele [o motorista] ficou preso entre a coluna da direção e a alavanca do câmbio pelo pé. As enfermeiras do posto de saúde já prestavam os primeiros socorros junto com o pessoal da Usina Buriti, que chegou junto e apoiou bastante. Foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para o desencarceramento da vítima. Da forma que ele ficou encarcerado, ele podia até ter morrido afogado”.
