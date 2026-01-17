Batida entre moto e carro da Prefeitura de Herculândia deixa um morto na Rodovia Marechal Rondon em Bauru

Um acidente entre uma moto e um carro da Prefeitura de Herculândia (SP) matou um homem na madrugada desta quinta-feira (15), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru (SP).
Segundo o boletim de ocorrência, os veículos seguiam no mesmo sentido da via quando, por volta das 4h50, houve a batida. O carro transportava quatro pacientes da cidade para atendimento médico em Jaú e Botucatu (SP).
O motociclista, de 58 anos, não resistiu aos ferimentos. O Samu foi acionado e constatou a morte ainda no local. A identidade dele não foi divulgada. Já os ocupantes do carro não se feriram. –
O motorista do carro informou à polícia que a moto estava sem iluminação traseira e que chovia no momento do acidente. O teste do bafômetro deu negativo para ingestão de álcool.
Em nota, a Prefeitura de Herculândia disse que, após o acidente, os pacientes seguiram para as consultas agendadas em carros de aplicativo acionados pelo próprio motorista, já que não havia tempo hábil para a chegada de outro veículo.
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a rodovia não precisou ser interditada. Apenas o acostamento foi bloqueado, sendo liberado por volta das 7h.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Reprodução