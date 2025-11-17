Mudança da Farmácia Municipal será feita esta semana e inauguração está marcada para o dia 24

A partir deste mês Farmácia Municipal passará a funcionar no novo prédio. Isto porque, de acordo com informações obtidas pela reportagem do Jornal Folha Regional, os trabalhos para mudança dos medicamentos, mobiliário e equipamentos serão feitos entre o feriado do dia 20 de novembro – quinta-feira que vem – e o final de semana de 22 e 23 de novembro.

Atualmente funciona no prédio anexo ao antigo Postão, onde o espaço já é insuficiente para a demanda. Por isso será transferida e funcionará no prédio que fica localizado na Rua Joaquim Nabuco – em frente ao CENAIC –, construído pela iniciativa privada e alugado no ano passado pela gestão anterior.

Para ficar apto a armazenar e dispensar os medicamentos à população, o imóvel precisou receber diversas adequações ligadas estrutura interna e à energia elétrica, como a troca do padrão e a instalação de gerador.

Na última quarta-feira (13) a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a data da inauguração oficial para o próximo dia 24 de novembro (segunda0feira, às 7h30.

O evento contará com autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como de secretários municipais, de profissionais da área da saúde, da imprensa, de representantes comunitários e demais convidados.

Logo após a inauguração, a nova Farmácia Municipal já entrará em funcionamento e começará a receber os usuários da rede pública de saúde para a entrega de medicamentos.

Por Folha Regional Adamantina

+