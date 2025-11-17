Edinho Ruete analisa trabalho da Câmara e destaca conquistas de recursos no valor de R$ 5 milhões

Convidado para ser o entrevistado da semana na TV Folha Regional, na edição da última segunda-feira (10), o presidente Eder do Nascimento Ruete (Edinho), filiado ao Partido NOVO, analisou o trabalho desenvolvido pelos vereadores e pela Câmara Municipal ao longo deste primeiro ano de mandato (2025/2028).

“O trabalho é salutar e sempre em prol do município, inclusive na discussão de ideias ou votações favoráveis e contrárias a projetos. A visão que tenho é bem saudável desta Câmara, porque vejo que os vereadores querem entender o assunto para poder votar da maneira correta, além disto, todos desempenham a função de legislar – ligado à elaboração de leis – e também de fiscalizar os problemas que o município tem”, disse.

Outro ponto ressaltado por Edinho foi o fato de fazer parte do grupo do prefeito José Tiveron, já que foram eleitos juntos em 2024, não influenciar nas suas decisões. “Enquanto presidente, tenho como responsabilidade conduzir a Câmara nas sessões e não ser um defensor da Administração, sempre mantendo a imparcialidade para mostrar que a Câmara tem o seu valor institucional e respeita que todos tenham a sua ideia.”. Afirmou não ser fácil, porém, acredita estar conseguindo fazer isso.

Sobre o relacionamento entre os poderes, existem vereadores, que mesmo fazendo parte do grupo do prefeito, pensam e se posicionam de maneira independente. “E vejo isso com bons olhos, porque cacifa ainda mais os trabalhos do Executivo e do Legislativo”.

Edinho também fez questão de destacar a representatividade do grupo formado pelos integrantes do NOVO e do PRD, uma vez que dentro do universo de nove vereadores, o grupo é formado por quatro legisladores filiados a esses partidos – além, dele, Cid Santos, Mary Alves e Gabi Calil.

“Uma união que junto com a Gestão José Tiveron e parceria dos deputados Adriana Ventura (federal), Ricardo Salles (federal) e Leo Siqueira (estadual) possibilitou a conquista, somente neste primeiro ano, mais de R$ 5 mil em recursos para o município. Deste valor, o que já veio para a Prefeitura beira os R$ 2 milhões”, informou.

A entrevista completa está disponível no Portal Adamantina Net e nas plataformas digitais do Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina

