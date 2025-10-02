Vereador agradece secretário estadual de agricultura Guilherme Piai pela conquista de pá carregadeira

A Prefeitura de Adamantina recebeu do Governo do Estado por intermédio da secretaria estadual de Agricultura uma máquina pá carregadeira para por meio do programa Patrulha Rural.

A entrega foi feita pelo governador Tarcísio de Freitas na terça-feira (23), em Campinas em cerimônia que contou também com a presença do secretário estadual de Agricultura Guilherme Piai.

Na solenidade foram entregues pelo Governo do Estado, 304 maquinários para mais de 250 municípios, sendo 90 pás carregadeiras, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

A máquina pá carregadeira chegou à Adamantina no último sábado, onde o prefeito recebeu o equipamento e gravou um vídeo, ressaltando que a conquista da pá carregadeira contou com a articulação dos vereadores Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri.

“Foram 90 máquinas pás carregadeiras destinados aos municípios do Estado de São Paulo e Adamantina foi contemplada graças a articulação junto ao secretário Guilherme Piai”, ressaltaram os vereadores.

Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, o vereador Aguinaldo Galvão agradeceu ao secretário estadual de Agricultura Guilherme Piaia pela conquista desta importante máquina para Adamantina.

De acordo com Aguinaldo Galvão a destinação da pá carregadeira foi sua solicitação pessoalmente junto ao secretário que prontamente garantiu ao vereador o atendimento.

“O secretário Guilherme Piai não esqueceu do meu pedido e no mês de setembro ligou para mim e confirmou a liberação da pá carregadeira que agora foi entregue para Adamantina”, afirmou.

Aguinaldo Galvão ressaltou ainda o apoio do vereador Daniel Fabri e do prefeito José Tiveron nesta conquista.

“Guilherme Piai além de ser um excelente secretário de Agricultura mostra que tem grande consideração por Adamantina”, finalizou o vereador.

A máquina Pá Carregadeira ficou exposta em frente ao Paço Municipal de Adamantina para mostrar para a população mais essa conquista.

Por Folha Regional Adamantina

.