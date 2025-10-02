Campanha Outubro Rosa da Rede de Combate ao Câncer tem mutirão de exames marcado para o dia 11

Marcando o início da campanha Outubro Rosa, a TV Folha Regional trouxe no programa Entrevista da Semana da segunda-feira (22) as representantes da rede de Combate ao Câncer de Adamantina, a enfermeira Poliana Gomes e a secretária Vera Sgorlon.

A entidade tem uma história de 50 anos e presta atendimento para pacientes de Adamantina e também de cidades vizinhas – Lucélia, Pracinha, Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu –, bem como exames e encaminhamentos para consultas e tratamento em Jaú.

Para a edição deste ano do Outubro Rosa todo o trabalho voltado à ação será feito na sede entidade, localizada na Rua Mário Olivero, nº 259, na Vila Oliveiro – atrás da Santa Casa. E o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com as coletas.

Poliana e Vera informaram que para marcar consulta/exames no mês de outubro a agenda foi aberta no último dia 24 (quarta-feira). “Mas é bom esclarecer que fazemos esse trabalho durante todo o ano, em outubro ele apenas intensificamos as ações”.

No dia 11 de outubro (sábado) a Rede promoverá em parceria com a FAI o Mutirão de Exames, das 8h às 12h. Na oportunidade devem comparecer mulheres com idade entre 25 e 65 anos, de acordo com o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. O atendimento acontecerá por ordem de chegada, ou seja, organizado com a distribuição de senhas E a capacidade de atendimento prevista é entre 60 e 70 pessoas.

“Lembrando que esses exames da campanha são voltados somente para as moradoras da nossa cidade. Por isso aproveitamos para chamar as adamantinenses que vão até a Rede e busquem a prevenção. Estaremos lá para receber todas com muito carinho”, destacam as representantes.

Como forma de divulgar o Outubro Rosa e também o Novembro Azul, novamente a Rede confeccionou e está comercializando as camisetas personalizadas pelo valor de R$ 35,00, cuja renda arrecadada será revertida na manutenção dos serviços prestados pele entidade aos pacientes de Adamantina e região.

Mais informações telefones (18) 3521 1815 e 99702 2610.

A entrevista completa pode ser assistida nas plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube), bem como no portal adamantinanet.com.br

Por Folha Regional Adamantina

.