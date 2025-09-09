S.E. HooKan Valen/Supermercado Godoy é o campeão do Torneio da Independência da ADPM de Adamantina

A equipe da S.E. Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Orvate Financeira/ Império do Corte, gravou seu nome na galeria dos times campeões do Torneio Regional da “Independência” de Futebol Médio da A.D.P.M (Associação Desportiva da Policia Militar) de Adamantina.

O elenco de jogadores sob as orientações Diego Borelli, Thiaguinho e Samuel “Samuka” conquistou o título de campeão do 8° Torneio Regional da ‘Independência” de Futebol Médio de Adamantina.

A conquista do título foi na vitória nas penalidades contra o bom time do Resenha E.C./ Marcos Construtor, por 1 a 0, com Vinícius “Careca” convertendo a penalidades e o goleiro Thiago Chikão defendo o do adversário. Após o empate no tempo normal 0x0 sem abertura de contagem.

Além do título a S.E. Hookan Valem, teve o goleiro menos vazado da competição Thiago Chikão.

PREMIAÇÃO E HOMENAGEM

Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina premiou ainda o artilheiro Felipe Neguinho (4 gols – Resenha E.C), Vila Freitas F.C./ Barraca da Arlete (3° Lugar) e Quaiados F.C./Comercial Aguapeí (4° Lugar)

Foi prestado homenagem àqueles que contribuiram e participaram do evento e colaboraram sendo eles: Andrade, Evangelista, Marcos Construtor e Zé Valente.

O evento esportivo foi realizado no domingo (7) na praça de esporte da ADPM e contou com a participação de 16 equipes de Adamantina e cidades vizinhas.

Arbitragem: Luis Henrique Babidi.

Por: Jair Kbça

.