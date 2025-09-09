Polícia investiga pé humano encontrado em cooperativa de reciclagem em Assis

Um pé humano foi encontrado dentro de um recipiente plástico em meio a materiais recicláveis em uma cooperativa de Assis, na manhã desta segunda-feira (8).

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários perceberam o membro durante a separação do lixo e acionaram a Polícia Militar. O pé estava acompanhado de um papel com informações hospitalares de um paciente.

O delegado responsável pelo caso, João Fernando Pauka, explicou que o material era proveniente de uma amputação feita no Hospital Regional de Assis em janeiro de 2024.

“Constatamos que o paciente havia passado pelo procedimento cirúrgico de amputação no pé direito, mas não havia registro de retirada do membro por familiares ou funerária. Aparentemente, esse material se desviou ainda dentro do hospital”, afirmou o delegado.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o membro e a Polícia Científica foi acionada. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado de SP, que responde pelo Hospital Regional de Assis informou que apura a conduta do laboratório responsável pela análise patológica do material e explicou que é um prestador de serviço contratado quem realiza as biópsias e o descarte de membros amputados.

“O HRA segue colaborando com as autoridades policiais para o esclarecimento do ocorrido”, pontuou.

