Motorock de Adamantina é incluído em guia estadual de mototurismo da Secretaria de Turismo

O Motorock de Adamantina, evento criado em 2024 e que neste ano chegou à sua segunda edição no Parque dos Pioneiros, passou a integrar o “Guia de Mototurismo do Estado de São Paulo”, publicação inédita da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP) voltada aos viajantes de moto.

O material foi elaborado por um grupo especial da Setur-SP para atender às demandas do segmento, fortalecer ações de promoção e estruturar o mototurismo no Estado. A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Confederação Brasileira de Mototurismo, do Congresso Brasileiro de Mototurismo e de seu idealizador, Carlãozinho.

O guia reúne 118 atrativos e serviços em 57 cidades paulistas, incluindo eventos temáticos para motociclistas, mirantes, museus, monumentos, parques, postos de combustível, restaurantes e outros pontos que complementam a experiência de viagem.

Segundo a Setur-SP, o mototurismo ganhou força após a pandemia, atraindo viajantes em busca de liberdade, aventura e novas rotas, seja sozinho, em família, com amigos ou em motoclubes. Além da experiência sobre duas rodas, o fator econômico também pesa: muitas rodovias não cobram pedágio para motos ou aplicam tarifas menores.

Em 2023, a secretaria já havia lançado as “Rotas de Mototurismo no Estado de São Paulo”, destacando cinco trajetos principais. Agora, o guia amplia a proposta ao indicar opções que os motociclistas podem conhecer ao longo de seus percursos.

“São Paulo tem as 20 melhores estradas e rodovias do país. Além disso, o Estado oferece infraestrutura hoteleira, bares, restaurantes e atrativos preparados para receber todos os perfis de visitantes. O mototurismo movimenta toda a cadeia turística, dos postos de combustível às lojas de artesanato, gerando emprego e renda nos municípios”, destacou Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado.

Por Siga Mais

