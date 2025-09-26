FAI conquista aprovação de Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade

Iniciativa inédita na instituição formará especialistas para fortalecer a rede de saúde de Adamantina e região, com a abertura de 8 vagas

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) celebra uma conquista histórica: a aprovação do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), órgão do Ministério da Educação responsável por regulamentar todos os programas de residência médica no país.

O pedido, protocolado em 2023, passou por todo o rigoroso processo de análise documental e por uma visita técnica in loco, sendo aprovado em 10 de setembro de 2025. O parecer final do CNRM credencia o programa e autoriza a abertura de todas as vagas solicitadas: 4 vagas para R1 (primeiro ano) e 4 vagas para R2 (segundo ano).

Para o Reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a aprovação vai além do mérito acadêmico. “Essa aprovação é fruto de um trabalho consistente e de longo prazo, iniciado em 2023, que agora começa a dar resultados concretos. Mais do que uma conquista acadêmica, representa um passo fundamental no processo de estruturação da saúde em Adamantina, com o objetivo de consolidar a Santa Casa como hospital de ensino e gerar benefícios diretos para a cidade e a região, ao ampliar a qualidade da assistência em saúde, estimular a fixação de profissionais e projetar o município como referência em formação médica”.

A Profa. Dra. Márcia Zilioli reforça o impacto da conquista para a instituição e para a saúde da comunidade. “A Residência é uma pós-graduação que complementa e amplia a formação profissional, oferecendo a vivência prática necessária para a especialização. A oferta da Residência Médica em Adamantina fortalece a qualificação dos nossos profissionais e representa um grande ganho para a comunidade, que passa a contar com mais oito médicos dedicados ao cuidado da população.”

A aprovação é resultado de um esforço conjunto conduzido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), responsável por todos os programas de pós-graduação da FAI, sob a liderança da Profa. Dra. Márcia Zilioli Bellini. Atuaram diretamente nesse processo a Coordenação Geral de Pós-Graduação, representada pela Profa. Dra. Magda Arlete Vieira Cardozo; o Coordenador da COREME e do Programa, Dr. Osmar de Oliveira Ramos; o Supervisor do Programa, Prof. Dr. Alessandro Ferrari Jacinto, e a secretária da COREME, senhora Cléia Andrade dos Santos.

Próximos passos

Com o credenciamento aprovado, a FAI dará sequência às próximas etapas, que incluem a adesão ao edital nacional para o financiamento de bolsas e a publicação do edital para o processo seletivo público que selecionará os primeiros médicos residentes.

A implantação da Residência Médica fortalece a missão da FAI de formar profissionais altamente qualificados e, sobretudo, representa um avanço concreto para Adamantina e toda a região, que passarão a contar com mais médicos atuando no atendimento à população e contribuindo para o fortalecimento dos serviços de saúde locais.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP – Crédito das fotos: Gustavo Amaral/FAI

.