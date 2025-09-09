Dr. Élcio Bueno assume a presidência do Lions Clube de Adamantina

O dentista Dr. Élcio Bueno assumiu a presidência do Lions Clube de Adamantina para o Ano Leonístico 2025/2026, ao lado da sua esposa Lívia Maluf Menegazzo, sob o lema “Servir para transformar, unir para crescer”.

Com a responsabilidade de representar a instituição que está presente em mais de 200 países, Élcio destacou a relevância do cargo e o propósito que move sua atuação. “O Lions é um clube de ação social e serviço voluntário. Gosto de ajudar pessoas e acredito que precisamos sempre fazer pelos outros. Tenho duas filhas e quero transmitir a elas esse valor do voluntariado”, afirmou.

Entre as frentes que ganharão força durante a nova gestão, estão projetos voltados para a saúde, educação, combate à fome e preservação do meio ambiente. O clube seguirá com iniciativas como a campanha de prevenção à cegueira – que oferece exames oftalmológicos gratuitos à comunidade – e a arrecadação de alimentos e roupas destinadas a entidades assistenciais.

O novo presidente destaca que o trabalho do Lions vai além da solidariedade imediata, sendo também uma oportunidade de união e transformação coletiva. “Nosso desafio é ser efetivo, buscando resultados que realmente façam diferença na vida das pessoas”, completou.

Por Jéssica Nakadaria

.