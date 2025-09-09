Com licenciamento vencido há 7 anos, motociclista foge da PM e leva 27 multas em Adamantina

Na manhã desta terça-feira (9), em Adamantina, um motociclista de 27 anos foi detido pela Polícia Militar após tentar escapar de uma abordagem e praticar direção perigosa. A ação resultou na aplicação de 27 multas de trânsito, que juntas ultrapassam R$ 7,4 mil.

Conforme relatado pela PM, a ocorrência teve início na estrada vicinal José Bocardi (ADM-030), onde os policiais identificaram uma Honda/CG 150. O condutor havia acabado de deixar um condomínio próximo ao aeroporto municipal e, já na Avenida da Saudade, foi flagrado empinando a motocicleta — manobra proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Mesmo após ordem de parada, o motociclista acelerou em fuga. Ele seguiu em alta velocidade pela Avenida da Saudade, acessou uma rua em direção ao Parque dos Pioneiros, subiu no passeio público e atravessou a área verde. A perseguição continuou até a Alameda José Francisco de Azevedo, nas imediações do ATC, onde finalmente foi interceptado.

Durante o acompanhamento, o jovem trafegou por trechos movimentados, aumentando o risco de acidentes. Segundo a PM, ele ainda resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

A moto, que estava com licenciamento vencido desde 2018, foi apreendida e removida ao pátio de recolhimento. Ao todo, foram lavrados 27 autos de infração, totalizando R$ 7.428,99.

O caso foi apresentado na Polícia Civil e registrado como direção perigosa em via pública. (Por: Redação)



