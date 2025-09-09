Colisão entre dois caminhões mobiliza equipes de regates e motoristas sobrevivem com pequenos ferimentos

Na manhã desta terça-feira (09), por volta das 9h16, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foram acionadas pela Central de Emergência para atendimento de um grave acidente de trânsito no Km 58 da BR-282, nas proximidades do novo trevo de acesso ao município. A ocorrência envolveu dois caminhões e mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo o caminhão de resgate ABS-14, as unidades BRAVO 08 e BRAVO 11 do SAMU, o helicóptero Arcanjo-01 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao chegarem ao local, as equipes confirmaram a natureza da ocorrência. Ambos os caminhões estavam fora da pista de rolamento. O primeiro caminhão teve a cabine completamente destruída. O condutor foi encontrado perambulando no local, consciente, orientado e com sinais vitais estáveis, apresentando dor e edema no membro inferior esquerdo, além de vermelhidão nos olhos devido à presença de estilhaços de vidro. O atendimento foi realizado pela equipe do SAMU – BRAVO 08.

O segundo caminhão também estava fora da pista. Seu condutor foi localizado sentado ao lado do veículo, também consciente, orientado e com sinais vitais estáveis. O mesmo foi atendido e conduzido para Hospital Regional de São José pela equipe aeromédica do Arcanjo.

Apesar da gravidade da colisão, nenhuma vítima ficou presa às ferragens, e os dois motoristas foram socorridos sem risco imediato à vida.

Após o atendimento, a ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal, que ficou responsável pelo controle do tráfego e demais procedimentos.

Fonte: CBMSC via Atento a Rede