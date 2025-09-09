Carro funerário capota e caixão é arremessado para fora do veículo no interior de SP

Um carro funerário que transportava um caixão capotou na manhã desta segunda-feira (8) na Rodovia Anhanguera (SP-330) após a motorista perder o controle da direção depois de bater contra o atenuador de impacto da pista.
O acidente aconteceu por volta das 7h30 na altura do km 285, em Cravinhos (SP), sentido interior.
Com a batida, o caixão foi arremessado para fora do veículo e as faixas da direita e do acostamento precisaram ser interditadas para atendimento da ocorrência.
De acordo com a concessionária que administra o trecho, por volta das 7h50 a pista já tinha sido liberada.
A motorista foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao Pronto Socorro de Cravinhos.
Um segundo carro funerário de Ribeirão Preto (SP) foi acionado para transportar o caixão.
