ARTIGO: De volta ao cenário desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“Via de regra, os problemas da gestão pública estão relacionados à incompetência, à negligência ou à má-fé de agentes que se apoiam na burocracia para explicar a sua incapacidade para legitimar o que a letra fria da legalidade não justifica.” (General Paulo Chagas)
“Gestão escolar competente é, pois sinônimo da capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes empíricos, capacidades, informações, instrumentos tecnológicos, dinâmicas e pessoas para liderar uma série de cenários que se instalam em favor do desenvolvimento cognitivo.” (Paulo Marcos Ferreira Andrade – Barra do Bugres- MT)
seb@r.
Depois de alguns dias na PROVÍNCIA NATAL, ou seja, OURINHOS, ainda, para visitas familiares e um ou outro desencontro com aquele TEMPO que se perdeu no TEMPO, retornei para terras PROVINCIANAS na terça-feira, 23…
Porém, parece que está tudo na MESMICE DE SEMPRE deste lado, tendo em vista que a FARMÁCIA MUNICIPAL continua na ESPERA da ESPERA e tal desencontro está completando TRÊS LONGOS ANOS…
Também, os REPAROS na PASSARELA continuam em RITMO LENTO e tudo indica que vai LONGE as arrumações, ainda, tendo em vista que do outro lado, ou seja, a outra PASSARELA, também, necessita de REPAROS…
Estou RGISTRANDO tais desencontros provincianos neste texto, tendo em vista que três vezes por semana, nas idas e vindas para a FISIOCLÍNICA das PAREDES CINZAS e via TRANSPORTE HADDAD, sou mais do que obrigado ficar de OLHO nestas duas PENDÊNCIAS e ponto quase final…
Porém, pelas NOTÍCIAS veiculadas pela MÍDIA PROVINCIANA, ainda, existem diversos DESENCONTROS em nível de GESTÃO PÚBLICA em todas as áreas da COMUNIDADE, todavia, até onde se pode perceber deste e do outro lado, acredito que é o RETORNO daquela GESTÃO que se perdeu no outro tempo, ou seja, PROJETO TARTARUGA…
Além do mais em meio ao tudo de menos, deve-se considerar que este NOVO (sic) está mais para o VÉIO do que outra coisa desta mesma coisa…
Ainda, não tem como deixar de lado as denominadas PAREDES CINZAS, porém, no comando que fica na região central, continua sendo PAREDES ALVAS, porém, tudo indica que segue a mesma proposta, ou seja, AS MOSCAS CONTINUAM AS MESMAS de sempre…
A questão nestes OCASOS DE UM TALVEZ, pode estar nas eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS que sempre existiram em ambos os lados, portanto, nas GESTÕES PÚBLICA e EDUCACIONAL, não se deve esperar PROPOSTAS afins aos interesses comunitários e acadêmicos…
A tal PEC DA BANDIDAGEM caiu por terra nos lados do CONGRESSO NACIONAL deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, assim, espera-se que a outra PEC, ou seja, da tal ANISTIA possa seguir o mesmo CAMINHO SEM VOLTA…
BOZZONARO E SUA ORCRIM NA PAPUDA!
PERDERAM MANÉS E VAMOS QUE VAMOS PRA CIMA DAS MENTES MEDÍOCRES DESTA PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…
QUEM SOBREVIVER VAI SABER…
e-mail: barbosa.sebar@gmail.com
