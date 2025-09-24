ADNAP participa de dois eventos com o governador Tarcísio de Freitas

A ADNAP – Associação Direita da Nova Alta Paulista marcou presença em dois eventos últimos dias com o governador do Estado Tarcisio de Freitas.

Na semana esteve em Valparaiso no evento de inauguração da Creche-Escola. A cerimônia contou com a participação do Governador Tarcísio de Freitas, do Vice-Governador Felício Ramuth, da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, do Prefeito Alexandre, da primeira-dama do município e representante da ADNAP em Valparaíso, Marcela, além de diversas autoridades estaduais e municipais.

A ADNAP esteve representada por sua presidente Vilma Guelsi, acompanhada dos membros Tatiana e Roberto, reforçando o compromisso da Associação em articular, apoiar e valorizar iniciativas que tragam benefícios concretos para a população da Nova Alta Paulista, sempre atuando em parceria com as lideranças políticas e os municípios da região.

Já no sábado, dia 20 de setembro, a ADNAP esteve presente em Pompeia, a convite do Sr. Takashi Nishimura do Grupo Jacto, em um almoço que contou com a presença do Governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama Cristiane Freitas, do Deputado Estadual Danilo Campetti, do prefeito Diogo, do vice-prefeito do município, de executivos da Jacto e de outras autoridades.

De acordo com a presidente Vilma Guelsi, na ocasião, foi alinhada junto ao Governador Tarcísio de Freitas a realização de um grande evento da ADNAP na região, com a sua participação.

Ainda em Pompeia durante o seu discurso no almoço com autoridades, o governador Tarcísio de Freitas fez questão de agradecer a ADNAP pelo seu trabalho e a presença em todos os eventos em que ele está presente na região.

“A ADNAP segue cumprindo sua missão regional, fortalecendo a articulação política, trazendo visibilidade e recursos para a Nova Alta Paulista, e trabalhando de forma permanente pelo desenvolvimento e prosperidade dos municípios que representa”, finaliza Vilma Guelsi.

