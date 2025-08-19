Presidente Reinaldo Tiveron fala à TV Folha Regional sobre preparativos e expectativas para ExpoVerde 2025

A TV Folha Regional foi o primeiro veículo de comunicação a entrevistar o presidente da comissão organizadora da ExpoVerde 2025, Reinaldo Tiveron. A conversa ocorreu na manhã da última segunda-feira (11) nos estúdios em Adamantina e trouxe todas as informações do maior evento gratuito do Oeste Paulista, que está marcado de 4 a 7 de setembro, no Recinto Poliesportivo.

“A gente tem corrido contra o tempo, mas está tudo acontecendo da melhor forma possível. Foi nomeada pelo prefeito José Tiveron uma comissão extremamente engajada e comprometida a fazerem as coisas acontecerem, para que a Expo seja realizada da melhor maneira. Então estamos dentro do cronograma e não tenho dúvidas que vamos fazer um evento digno do que a população de Adamantina merece”, declarou.

Durante o bate-papo – que contou também com a presença do vice-presidente Thiago Benetão –, Reinaldo falou ainda sobre as atrações e novidades definidas para essa edição da festa, como a estrutura de exposições, do rodeio e dos shows musicais anunciados.

“As expectativas são as melhores possíveis. Temos certeza que a ExpoVerde será um sucesso. E nosso objetivo é elevar o nome de Adamantina e servir a população adamantinense. Tudo que está sendo preparado é com muita responsabilidade. Só pedimos que os adamantinenses ajudem a divulgar e participem do evento”, destacou o presidente.

A entrevista pode ser assistida na íntegra no portal Adamantina Net e também no Facebook e YouTube do Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina

