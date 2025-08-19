Adamantina está com 763 casos confirmados de Dengue somente neste ano

Apesar de pouco se falar nos últimos meses, os casos de Dengue em Adamantina dispararam, tendo em vista que no dia 8 março – quando o Jornal Folha Regional soltou sua última matéria com dados da doença – havia 196 casos de Dengue confirmados e nos números passados pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde na última quarta-feira (13) subiu para 763 positivos.

Com base nas informações da data, o município também contabiliza 967 exames com resultados descartados para a Dengue, além de 1.775 notificações registradas.

De acordo com a VE, as ações preventivas e de combate continuam sendo aplicadas diariamente pela equipe em parceria com o Departamento de Controle de Vetores, como as visitas e aplicação do inseticida nas residências. Nesta semana, inclusive, o foco de atuação foi a regiçao central da cidade.

Entre os principais sintomas da doença estão febre alta, dor intensa nas articulações, fadiga, manchas vermelhas pelo corpo e dor de cabeça.

“Quem sentir esses efeitos deve procurar imediatamente uma unidade básica de saúde em busca de consulta médica e exame”, alerta a Saúde Municipal.

Diante do aumento da Dengue nos últimos meses, a SMS reforça a importância de medidas preventivas pela população, como eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes, evitar água parada e utilizar repelentes.

Por Folha Regional Adamantina

