A equipe da EE Helen Keller/Adamantina conquista o 6⁰ lugar do Estado de São Paulo

A equipe de voleibol mirim da EE Helen Keller, que representou Adamantina na etapa final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, sediado na cidade de Águas de Lindoia, figurou na 6ª colocação entre mais de 4 mil unidades escolares inscritas na competição.

O time adamantinense, categoria mirim (até 14 anos), foi superado pela equipe da EE Desolina Betti Gregorin/Irapuã, na disputa por uma vaga na semifinal. A equipe adversária, que se classificou em primeiro lugar do Grupo B, venceu os dois sets, com parciais de 25 x 14 e 25 x 9.

O técnico Luis Milanesi destacou a garra de nossas atletas e parabenizou as estudantes. “Essas meninas são maravilhosas, dentro e fora de quadra. Infelizmente só uma equipe sai vencedora, mas elas são vencedoras”.

Por Everton Santos

