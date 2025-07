Sorteados os adversários do FAI Adamantina Futsal na disputa da Liga Paulista 2025

Depois de chegar às quartas de final da Copa Paulista no primeiro semestre, o FAI Adamantina Futsal Sub-20 começa agora a se preparar para a disputa da Liga Paulista 2025, que terá início no mês de agosto, logo após os Jogos Regionais.

Na última quinta-feira (3) foram conhecidos os futuros adversários dos adamantinenses na nova competição, em sorteio realizado pela Federação Paulista de Futsal: Grupo A – Guararema, Taboão F9, Panda Campos do Jordão, Mongagua, Américo Brasiliense, FIB Bauru Facimus, SME Bebedouro Unifafibe e Assis Futsal.

Já no grupo B estão: São Paulo FC, Francisco Morato, ACEF Arthur Nogueira, Reio São João da Boa Vista, Jahu Secretaria de Esportes, Lençóis Futsal, Uniara Fundesport, VEC Votuporanga e Tupã.

Portanto, são 18 times participantes, divididos em dois grupos com 9 equipes cada grupo e classificam-se 6, no entanto, os dois primeiros colocados vão direto para as quartas de final.

O FAI Adamantina fará quatro jogos em casa, ao lado de sua torcida e outras quatro partidas fora, na fase de grupos.

Por Folha Regional Adamantina

.