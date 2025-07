Roda de carreta se solta, cruza pista contrária e atinge cabine de caminhão

Na manhã desta terça-feira (08), um acidente inusitado e de alta periculosidade chamou a atenção de quem trafegava pela BR-381, na ponte do Rio Grande, nas proximidades do Graal, na Rodovia Fernão Dias. Uma carreta que seguia no sentido norte, rumo a Belo Horizonte, teve duas de suas rodas traseiras — popularmente chamadas pelos caminhoneiros de “Felipe” — desprendidas do eixo.

O conjunto de rodas ganhou velocidade, atravessou o canteiro central e quicou sobre a mureta de proteção, invadindo a pista sul (sentido São Paulo). Um dos pneus atingiu em cheio o para-brisas de um caminhão que vinha no sentido contrário, rompendo o vidro e invadindo a cabine do veículo.

Apesar do impacto violento e da cena impressionante, o motorista do caminhão atingido sofreu apenas arranhões leves. Ele estava sozinho no momento da colisão e recebeu atendimento das viaturas de socorro da concessionária Arteris, que administra o trecho da rodovia. O tráfego no local precisou ser parcialmente interditado, com uma das faixas no sentido São Paulo bloqueada para o atendimento à ocorrência e retirada dos destroços.

O incidente causou susto entre os motoristas que passavam pelo local, muitos dos quais pararam para registrar imagens da cena e confirmar se havia vítimas graves. A resposta rápida das equipes de resgate ajudou a evitar maiores complicações.

Da Rádio Cultura de Lavras