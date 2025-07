Reitoria da FAI dará continuidade nos projetos estratégicos no novo mandato

No dia 1º de julho de 2025 (terça-feira) o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e o vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares iniciaram o segundo mandato consecutivo à frente do Centro Universitário de Adamantina (FAI). A assinatura do termo de posse diante do prefeito José Tiveron oficializou a recondução, que já havia sido indicada pelo Conselho Universitário (CONSU) e referendada pelos vereadores.

Antes de fechar o primeiro mandato, no mês de maio deste ano, a Reitoria anunciou o crescimento de 90% no saldo financeiro da Instituição entre 2021 e 2025, saindo de R$ 44 milhões para aproximadamente chegar a R$ 84 milhões. “Tivemos três anos consecutivos de superávit financeiro, demonstrando uma governança responsável e o compromisso com o dinheiro público”, relatou o Prof. Dr. Alexandre.

Dentre as ações possibilitadas pelo saldo positivo, segundo a gestão da Autarquia, estão a pintura completa dos prédios e a nova sinalização do Câmpus II, o reordenamento do estacionamento, a implantação de melhorias em acessibilidade, como faixas elevadas para segurança dos pedestres, além da criação de salas inclusivas para a convivência dos estudantes.

Para esse começo do segundo mandato, a Reitoria reconduzida reforça o compromisso com a continuidade de projetos estratégicos que visam o fortalecimento da FAI como referência em ensino superior de qualidade.

“Ao longo da gestão, avançamos em áreas fundamentais como infraestrutura, inovação pedagógica, valorização docente e inserção regional. Ainda temos importantes ações em andamento e acredito que, com planejamento e responsabilidade, podemos consolidar conquistas e ampliar oportunidades para nossos alunos, docentes e colaboradores. Vamos seguir promovendo uma gestão participativa, transparente e comprometida com o crescimento sustentável da Instituição”, ressaltam.

O novo mandato dos professores doutores Alexandre e Wendel tem vigência até 30 de junho de 2029.

