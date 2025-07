QUEIJOS MONTE ALEGRE é destaque em festival gastronômico

A empresa adamantinense Queijos Monte Alegre, participou na semana passada de um importante festival realizado em Presidente Prudente.

O Festival Gastronômico Sabor de São Paulo, realizado no último sábado (28), no Senac de Presidente Prudente, celebrou os sabores do Oeste Paulista com muita gastronomia, cultura e música.

Representando a Cidade Joia, a Queijos Monte Alegre encantou o público com seus queijos artesanais, ao lado de outros produtores regionais. A feira contou com degustações de queijos, licores, doces, salames, conservas e pratos típicos da região.

O festival integra a Rota Gastronômica Pontal do Paranapanema e tem como objetivo valorizar a culinária regional e fortalecer o turismo gastronômico no estado.

Adamantina segue em evidência, levando seu sabor para além das fronteiras da Cidade Joia.

